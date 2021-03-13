"Не слышишь? Увидишь". В день рождения Стерненко о нем снова напомнят Зеленскому

13 марта, 2021, 17:00

В следующую субботу, 20 марта 2021 года, группа поддержки общественного активиста и видеоблогера Сергея Стерненко в его день рождения проводит массовую акцию у Офиса президента Украины. Начало в 19:00

Соответствующий анонс сегодня, 13 марта, размещен в сети с официального аккаунта Стерненка, передает Эспрессо.TV .

"20 марта - день рождения Сергея. Однако свои 26 лет он вынужден встречать в тюрьме. Президент решил полностью игнорировать наш с вами мирный протест. Мы ждали две недели. Поэтому на день рождения Сергея мы немного попразднуем, зажжем и напомним президенту о его обязанностях перед народом Украины", - говорится в сообщении.

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Организаторы просят желающих присоединиться к мероприятию "принести с собой все то, что обычно берут на продолжительные прохладные события", а также тепло одеться и не брать с собой детей и домашних животных.

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