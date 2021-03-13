Некоторые европейские политики тайно уговаривают руководство ЕС смягчить позицию в отношении России - Bloomberg

13 марта, 2021, 21:03

Перед утверждением новой стратегии ЕС в отношении России, некоторые европейские политики во время частных переговоров пытаются смягчить позицию Евросоюза в отношении Кремля

Об этом сообщает DW.

Агентство Bloomberg утверждает, что на фоне разработки новой стратегии ЕС в отношении России, которая должна быть представлена в марте, некоторые высокопоставленные европейские чиновники в частных переговорах настаивают на переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой.

В то же время, другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию.

По данным источников Bloomberg, посол ЕС в Москве - немецкий юрист и дипломат Маркус Эдерер, во время ужина с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными европейскими чиновниками 8 марта настаивал, что жесткий подход к России устарел и чрезмерно привязан к украинскому конфликту.

Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать эту встречу, отметив, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза едины в том, что пять основных принципов в отношениях с Россией продолжают оставаться актуальными, также и необходимость применения широкого подхода к противодействию России, ее сдерживанию, а также взаимодействию с ней там, где это необходимо.

Под пятью основными принципами имеются в виду полное выполнение мирных соглашений, положивших конец масштабным боевым действиям на востоке Украины, укрепление связей с бывшими соседями России по СССР, противостояние угрозам со стороны России, а также выборочное сотрудничество с РФ по таким темам как борьба с терроризмом.

Предложения обсудить возможности для "избирательного сотрудничества с Россией" звучали и на встрече послов стран-членов ЕС 10 марта. В частности, Германия хотела бы сделать защиту климата одной из сфер для совместной работы, а Италия выступила за экономическое сотрудничество. Не исключено, что такие варианты будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 25-26 марта.

8 февраля сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

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