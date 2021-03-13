Некоторые европейские политики тайно уговаривают руководство ЕС смягчить позицию в отношении России - Bloomberg
Об этом сообщает DW.
Агентство Bloomberg утверждает, что на фоне разработки новой стратегии ЕС в отношении России, которая должна быть представлена в марте, некоторые высокопоставленные европейские чиновники в частных переговорах настаивают на переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой.
В то же время, другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию.
По данным источников Bloomberg, посол ЕС в Москве - немецкий юрист и дипломат Маркус Эдерер, во время ужина с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными европейскими чиновниками 8 марта настаивал, что жесткий подход к России устарел и чрезмерно привязан к украинскому конфликту.
Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать эту встречу, отметив, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза едины в том, что пять основных принципов в отношениях с Россией продолжают оставаться актуальными, также и необходимость применения широкого подхода к противодействию России, ее сдерживанию, а также взаимодействию с ней там, где это необходимо.
Под пятью основными принципами имеются в виду полное выполнение мирных соглашений, положивших конец масштабным боевым действиям на востоке Украины, укрепление связей с бывшими соседями России по СССР, противостояние угрозам со стороны России, а также выборочное сотрудничество с РФ по таким темам как борьба с терроризмом.
Предложения обсудить возможности для "избирательного сотрудничества с Россией" звучали и на встрече послов стран-членов ЕС 10 марта. В частности, Германия хотела бы сделать защиту климата одной из сфер для совместной работы, а Италия выступила за экономическое сотрудничество. Не исключено, что такие варианты будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 25-26 марта.
- 8 февраля сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.
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