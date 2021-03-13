Нацполиция отработала прифронтовую Сартану, Павлополь, Гнутово и Талаковку

13 марта, 2021, 11:28

По приказу начальника полиции в Донецкой области Николая Семенишина правоохранители из состава ООС провели оперативно-профилактические мероприятия в Сартане, Павлополе, Гнутово и Талаковке

Отработка направлена на стабилизацию криминогенной ситуации в населенных пунктах, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ, а также недопущения возможных проявлений терроризма, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Национальную полицию Украине .

В патрулировании были задействованы работники Главного управления полиции в Донецкой области, Мариупольского районного управления полиции, Управление патрульной полиции в Донецкой области во взаимодействии с Национальной гвардией Украины и подразделений полиции особого назначения, вовлеченных в ООС.

По итогам проведенных мероприятий правоохранители проверили около 600 граждан, более 300 транспортных средств и 34 подучетных лиц.

В ходе мероприятий полицейские обнаружили на окраине села боеприпас с хвостовиком длиной около 1 м. При визуальном осмотре было установлено, что боеприпас имеет боевой заряд. Он был изъят и направлен для уничтожения.

Во время проверки документов выявлено женщину, которая находилась в розыске за правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и мужчины с телефоном, который в базах сказывается, как телефон мошенника. В настоящее время проводится проверка.

Кроме того, были проверены лица, причастные к незаконным вооруженным формированиям.

Всего было составлено 14 административных протоколов, среди которых выявлен факт торговли в неустановленном месте и водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения.

"Оперативное состояние в населенных пунктах остается контролируемым. Отработка продолжаться и дальше", - отмечается в сообщении.

https://www.npu.gov.ua/news/oos/na-donechchini-pravooxoronczi-zi-skladu-oos-proveli-vidpraczyuvannya-prifrontovix-naselenix-punktiv/