Коронавирус в Украине: 13 тыс. новых заражений, впереди всех Правобережье и города-миллионеры

13 марта, 2021, 12:00

За последние сутки на подконтрольной государству Украина территории выявлено 13 276 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом утром в субботу, 13 марта 2021, сообщил Совет национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1451744 (+13 276)

умерло - 28158 (+243),

выздоровели - 1219773 (+4 897),

болеет - 203813 (+8 136),

подозревают - 1602171 (+14 356).

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Больше всего новых заражений имеют следующие украинские регионы:

Киев - 1049,

Житомирщина - 971,

Винницкая область - 933,

Киевщина - 913,

Львовщина - 879,

Харьковщина - 837,

Одесская - 767,

Франковсковщина - 719,

Днепропетровщина - 693,

Чернивеччина - 625,

Хмельнитчина - 605.

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