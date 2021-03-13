Коронавирус в Украине: 13 тыс. новых заражений, впереди всех Правобережье и города-миллионеры
Об этом утром в субботу, 13 марта 2021, сообщил Совет национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
обнаружено - 1451744 (+13 276)
умерло - 28158 (+243),
выздоровели - 1219773 (+4 897),
болеет - 203813 (+8 136),
подозревают - 1602171 (+14 356).
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Больше всего новых заражений имеют следующие украинские регионы:
Киев - 1049,
Житомирщина - 971,
Винницкая область - 933,
Киевщина - 913,
Львовщина - 879,
Харьковщина - 837,
Одесская - 767,
Франковсковщина - 719,
Днепропетровщина - 693,
Чернивеччина - 625,
Хмельнитчина - 605.
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