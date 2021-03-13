Французская актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против карантина
Об этом сообщает Le Parisien .
57-летняя Корина Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм, но сама появилась на сцене, переодевшись в осла.
Подойдя к микрофону, актриса сняла ослиную шкуру и оказалась в длинном красном платье. "У меня есть последний костюм, и больше ничего", - сказала она и полностью разделась.
На теле актрисы, покрытом пятнами бутафорской крови, был написан лозунг "Нет культуры - нет будущего", а также обращение к премьер-министру Франции Жану Кастексу: "Верни нам культуру, Жан".
Масьеро сразу заявила, что разделась в знак протеста против закрытия театров и кинотеатров для борьбы с пандемией.
"Теперь мы такие. Все голые. Важно, чтобы у нас были костюмы. Иначе мы выглядим глупо. Подозреваю, в следующем году меня не пригласят", - сказала Масьеро.
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