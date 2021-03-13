Французская актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против карантина

13 марта, 2021, 21:55

В Париже во время вручения кинопремии "Сезар" актриса Корина Масьеро разделась в знак протеста против ограничений, применяемых к киноиндустрии во время карантина

Об этом сообщает Le Parisien .

57-летняя Корина Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм, но сама появилась на сцене, переодевшись в осла.

Подойдя к микрофону, актриса сняла ослиную шкуру и оказалась в длинном красном платье. "У меня есть последний костюм, и больше ничего", - сказала она и полностью разделась.

На теле актрисы, покрытом пятнами бутафорской крови, был написан лозунг "Нет культуры - нет будущего", а также обращение к премьер-министру Франции Жану Кастексу: "Верни нам культуру, Жан".

Масьеро сразу заявила, что разделась в знак протеста против закрытия театров и кинотеатров для борьбы с пандемией.

"Теперь мы такие. Все голые. Важно, чтобы у нас были костюмы. Иначе мы выглядим глупо. Подозреваю, в следующем году меня не пригласят", - сказала Масьеро.

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