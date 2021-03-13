Андруховичу исполнился 61 год. Его главные высказывания

13 марта, 2021, 11:07

Украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович в субботу, 13 марта, празднует свой день рождения. Ему исполняется 61 год

Андрухович - знаковая фигура для Украины. С его именем связаны первые факты заинтересованности современной украинской литературой за рубежом. Так, западные критики называют его одним из самых ярких представителей постмодернизма, сравнивая с Умберто Эко, а произведения писателя переведены и изданы более чем в десяти различных странах мира. При этом автор "Рекреаций" и "Московиады" не остается в стороне общественно-политических проблем Украины, активно поддерживая демократию и реформы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель .

Вот его знаменитые цитаты

О Крыме

"В любом случае Украина на официальном уровне, на уровне нашей дипломатии, на уровне наших лидеров не должна признавать этой аннексии. То есть мы должны этот факт использовать для оказания давления на Россию".

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О Путине

"Это невежда, который на самом деле притворяется невеждой. Он совершенно сознательно дезинформирует. Это один из основных методов его деятельности - врать. Если человек на лжи построил всю свою карьеру - и до того, как стал президентом, и уже став им, - это уже вошло в хроническую стадию ".

О власти (в разговоре с "Еспресо" )

"По моему убеждению, и писатели, и не писатели, просто обязаны критиковать власть. Понимаете, власть это определенный привилегия. Никого туда не затягивают силой, эти люди этого хотели. И если она получена, то надо пострадать. Тебя будут критиковать - это норма. Если ты что-то получил, то пожалуйста, соберись, потому будут бить и порой даже больно".

О писателях

"Писатели, очевидно, должны быть в авангарде тех, кто не дает спокойно дышать власти. Как по мне, то разница между хорошей и плохой властью вот в чем. Хорошая та, которая критику глотает, и по крайней мере не убивает ее и не арестовывает. Но действительно плохая та, которая не терпит".

О Зеленском и его деятельности

Осень 2019 года

"Мы идем к очень жесткому авторитаризму, у нас будет вождь . Он уже есть, человечек низкого роста, комик. То есть комики приходят к власти, но мы перестаем смеяться. Нет, ну пока мы еще смеемся. Смейтесь на здоровье".

Осень 2020 года

"С таким уникальным государственным руководством все это - и "после оккупации", и "после войны", и "после пандемии"- наступит лишь при одном довольно известном условии: когда на горе свистнет рак. Впрочем, есть и другое, гораздо меньше реалистичное : сбросить это руководство, устранить его прочь вместе с его уникальностью . Поэтому, может, и наступит прекрасное "после".

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