60 лет назад произошла Куреневская трагедия

13 марта, 2021, 20:16

В понедельник, 13 марта 1960 года, почти две тысячи человек были заживо погребены под толстым слоем селя, затопившего столичную Куреневку. Еще сотни людей умерли в больницах

С технической точки зрения причиной событий того дня было длительное наполнения Бабьего Яра пульпой с Петровских кирпичных заводов. А когда плотины не выдержали, все потекло вниз, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Вечерний Киев.

"На террасах Бабьего Яра были созданы три искусственных озера, которые стремительно наполнялись очень опасной по концентрации массой. При этом не был учтен ни тот факт, что глина практически не пропускает воду, ни необходимость установления высоких бетонных плотин, ни применение широких труб для отвода разжиженной почвы. То, что вылилось впоследствии на Куреневку, было настоящим селем - грязекаменным потоком. Это была настоящая техногенная катастрофа", - объяснял впоследствии гидролог Андрей Короленко.

Еще в 1957 году начальник Специальной инспекции Подольского района Максим Глущенко сообщал об аварийности зданий в Бабьем Яру. А зимой 1961 года и даже за несколько дней до катастрофы местные жители звонили в горисполком и сообщали о воде, просачивающейся сквозь дамбы в Бабьем Яру.

Но советская власть на эти тревожные сигналы не реагировала.

Поэтому в понедельник, 13-го, в 8:30, вода из Бабьего Яра затопила проезжую часть, перекрыв движение. Образовался затор, который становился все больше. В 9:20 прорвало дамбу, и 14-метровая стена жидкой пульпы, сметая все на своем пути, ринулась по склону к Куреневке. Столб линии электропередач упал на заблокированный автобус, и тот, вспыхнув, как свеча, взорвался.

Через мгновение все машины, заблокированные внизу Подольского спуска, оказались под трехметровым слоем грязи.

Волна накрыла и трамвайное депо имени Красина - чудом уцелело общежитие, однако 52 сотрудника депо навеки остались на своем рабочем месте (когда этих людей откопают, судмедэкспертиза докажет, что некоторые из них оставался живым еще 3-10 дней).

"В депо выжили только трое - я, Тала Мазуркевич и Яша, который залез на крышу. Как ему это удалось, до сих пор никто не может понять", - вспоминает киевлянка Римма Бузиновская. Ее, заваленную в подстанции депо, через 6 часов нашли коллеги - из пульпы торчала только рука.

"Стоя на земле, я услышала их разговор и начала стонать. Жора Невгат меня услышал и бросился к солдатам - им самим запрещали откапывать людей. Когда один из этих солдат взялся за мою руку, я вцепилась мертвой хваткой и уже не отпускала. Вода подходила ко рту, так я пила ее, чтобы не захлебнуться. Меня доставали 3 часа", - рассказывает Римма Константиновна.

"Мы услышали растущий грохот, будто земля дрожала. В окно увидели огромный грязно-серый вал, который стремительно несся с горы. Торопливо хватали детей и бегом выносили их на крышу. Спаслись все - потому что здание стояло чуть выше улицы Фрунзе с другой стороны Яра. А вот садик напротив снесло полностью - никто не выжил", - рассказывает Таисия Капуста, которая в то время работала медсестрой в детсаду на Куреневке. Свидетели рассказывали, что когда откопали этот детский сад, то некоторые спасатели сразу сошли с ума: три группы детей сидели за столиками вместе с воспитательницами. Вернее, то, что от них осталось.

Катастрофа уничтожила 68 жилых домов, два общежития, детский сад и трамвайное депо имени Красина. Был почти уничтожен стадион "Спартак", два завода, несколько государственных управлений. Глиняными массами были залиты первые этажи больницы имени Павлова, роддом.

Официально погибшими в результате Куреневской трагедии были признаны 150 человек, хотя на самом деле таких могло быть больше.

Посвященные трагедии документы и фотографии можно посмотреть по этой ссылке .

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