13 марта на фронте: оккупанты сбросили на украинском позиции гранаты с квадрокоптера

13 марта, 2021, 18:15

13 марта на Донбассе российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил две осколочные гранаты ВОГ-17.

А вблизи населенного пункта Пески, российские оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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