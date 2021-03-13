13 марта на фронте: оккупанты сбросили на украинском позиции гранаты с квадрокоптера
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил две осколочные гранаты ВОГ-17.
А вблизи населенного пункта Пески, российские оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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