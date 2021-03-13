12 марта на фронте: с российской стороны - 14 обстрелов вблизи 8 городов и поселков, с украинской - погибший и травмированный

13 марта, 2021, 12:45

За прошедшие сутки, 12 марта 2021 года, российские войска 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Об этом говорится в фронтовом возведении состоянию на утро 13 марта, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели огонь вблизи 8 населенных пунктов:

Катериновки - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Южного - из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате, один украинский воин получил боевое травмирования. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

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Старогнатовка - с автоматических станковых гранатометов.

Тарамчук, Песков - из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета.

Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

Водяного - из ручных противотанковых гранатометов.

В этом же направлении было замечено инженерные оборудования позиций россиян.

Марьинки - "работали" снайперы.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью ", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.

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