12 марта на фронте: с российской стороны - 14 обстрелов вблизи 8 городов и поселков, с украинской - погибший и травмированный
Об этом говорится в фронтовом возведении состоянию на утро 13 марта, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь вблизи 8 населенных пунктов:
Катериновки - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Южного - из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В результате, один украинский воин получил боевое травмирования. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
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Старогнатовка - с автоматических станковых гранатометов.
Тарамчук, Песков - из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета.
Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
Водяного - из ручных противотанковых гранатометов.
В этом же направлении было замечено инженерные оборудования позиций россиян.
Марьинки - "работали" снайперы.
"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью ", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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