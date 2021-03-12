Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротськои конвенции) "№ 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021", - говорится в сообщении.
Закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, притязания лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Согласно документу уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.
Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями.
В ОП напомнили, что Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротську конвенцию) ратифицировано законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальной и международной сотрудничества в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия.
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