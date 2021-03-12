Зеленский подписал закон о льготных ставках пошлины на текстильное сырье

12 марта, 2021, 16:50

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Документ унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности, ускорит таможенное оформление таких товаров и будет способствовать развитию отрасли", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, вносит изменения в раздел XI Таможенного тарифа Украины, которыми устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на пряжу, волокно, нити, которые не производятся в Украине (шелк, шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань, из конского волоса, хлопок , другие растительные текстильные волокна, пряжа из бумаги и ткани из бумажной пряжи.

Кроме того, документ устанавливает льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты и тому подобное.

В то же время закон повышает полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

В пресс-службе отметили, что пересмотр ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки.

Отмечается, что закон вступает в силу 1 июля 2021 года.

Напомним, 19 февраля Верховная Рада во втором чтении приняла проект закона №1261-iх.

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