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Зеленский анонсировал аудит приватизации стратегических предприятий


фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 12 марта вечером, информирует Еспресо.TV.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это произошло? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр ", - сказал Зеленский.

По его словам, будет проведен детальный аудит, результаты которого будут представлены общественности.

"Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел", - добавил Зеленский.

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