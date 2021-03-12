Зеленский анонсировал аудит приватизации стратегических предприятий

12 марта, 2021, 21:34

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 12 марта вечером, информирует Еспресо.TV.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это произошло? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр ", - сказал Зеленский.

По его словам, будет проведен детальный аудит, результаты которого будут представлены общественности.

"Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел", - добавил Зеленский.

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