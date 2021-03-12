Залезли в авто, чтобы установить оборудование: агент НАБУ Шевченко заявил о попытках слежки за ним
12 марта, 2021, 11:38
По словам Евгения Шевченко, одного из первых, кто заявил о сливе операции по захвату вагнеровцев, в его машине пытались установить аппаратуру для прослушки
Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко заявил в Facebook.
"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - написал он.
Шевченко предположил, что это может быть "приветом от руководителя ОПУ Андрея Ермака или министра внутренних дел Арсена Авакоова.
- Напомним, недавно Шевченко дал комментарий по вагнергейту журналисту-расследователю Христо Грозеву из Bellingcat. Сам фильм по вагнергейту обещают обнародовать
- Ранее сообщалось, что расследовательское сообщество Bellingcat снимает документальный фильм о "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев.
- По данным журналиста Бутусова, президент Владимир Зеленский выселил из Конча-Заспы и лишил охраны экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу, свидетельствовавшего о срыве операции по захвату вагнеровцев.
- В СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.
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