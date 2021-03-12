Залезли в авто, чтобы установить оборудование: агент НАБУ Шевченко заявил о попытках слежки за ним

12 марта, 2021, 11:38

По словам Евгения Шевченко, одного из первых, кто заявил о сливе операции по захвату вагнеровцев, в его машине пытались установить аппаратуру для прослушки

Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко заявил в Facebook.

"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - написал он.

Шевченко предположил, что это может быть "приветом от руководителя ОПУ Андрея Ермака или министра внутренних дел Арсена Авакоова.

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