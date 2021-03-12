За две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

12 марта, 2021, 15:58

Общее количество неиспользованных доз вакцин достигло 97 с начала прививочной кампании

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"По состоянию на утро 9.03.2021 года общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбитых, поврежденных или таких, которые не подлежат использованию, составило 97 доз", - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в комментарии агентству.

В пресс-службе также отметили, что это количество у 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине от COVID-19 привито более 29 тыс. человек.

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