YouTube обозначил российский пропагандистский фильм об оккупации Крыма как "неприемлемый и оскорбительный"

12 марта, 2021, 11:59

Видеохостинг YouTube обозначил пропагандистский фильм РФ "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отметим, при воспроизведении видеозаписи появляется надпись "Участники сообщества YouTube обозначили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий".

Для просмотра фильма необходимо подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Напомним, пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" сняла в 2015 году российская государственная компания "ВГТРК", он был посвящен годовщине оккупации полуострова. В фильм вошли два интервью президента РФ Владимира Путина.

В 2018 году Оболонский райсуд Киева исследовал российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на родину" в рамках дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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