ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson&Johnson для экстренного использования
Об этом говорится на сайте ВОЗ.
Вакцину зарегистрировали после одобрения европейским регулятором EMA.
"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 - это еще один шаг к победе над пандемией", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус.
Одобрение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.
"Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решение для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также совместным решением глобального кризиса", - заявил глава ВОЗ.
- Препарат Janssen - первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух. Эффективность этой вакцины, по последним данным, составляет 80%.
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