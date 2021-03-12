Вакцина NovaVax, о поставках которой договорилась Украина, показала эффективность 96%

12 марта, 2021, 07:38

Вакцина от COVID-19 американской компании NovaVax, о поставках которой ранее договорилась Украина, продемонстрировала 96,4% эффективности против первоначальной версии коронавируса и 86% - против британского штамма

Об этом сообщает Reuters .

Компания провела третью фазу испытаний в Великобритании, к исследованию были привлечены более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет.

В компании заявили, что все заводы по производству вакцин Novavax должны полностью заработать до апреля. Novavax планирует производить вакцину в восьми производственных центрах, в том числе в Институте сыворотки крови в Индии.

Напомним, ранее Украина договорилась о поставке 15 млн доз вакцины NovaVax .

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