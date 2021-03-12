В Индии закрыли большой город из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает ВВС .
Недельный локдаун, который начнется 15 марта, также будет распространяться на прилегающие районы округа.
Штат Махараштра, где расположен Нагпур, всегда был горячей эпидемиологической точкой, с наибольшим количеством активных и подтвержденных случаев коронавируса в Индии.
На сегодня в Индии зарегистрировано более 11 млн случаев заболевания и 157 тыс. смертей.
В последние месяцы количество пациентов по всей стране резко сократилось, но шесть штатов, включая Махараштру, сообщают о новом росте случаев.
Ученые опасаются, что новые штаммы коронавируса могут стать одной из причин всплеска. Второй причиной называют несоблюдение протоколов безопасности COVID-19.
Вакцинация в Индии началась в январе. На данный момент более 20 млн человек в стране получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.
Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 119 млн человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти