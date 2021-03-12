В Индии закрыли большой город из-за вспышки коронавируса

12 марта, 2021, 12:33

Нагпур в западной Индии стал первым большим городом страны, который возвращают к полной изоляции на фоне резкого всплеска случаев коронавируса

Об этом сообщает ВВС .

Недельный локдаун, который начнется 15 марта, также будет распространяться на прилегающие районы округа.

Штат Махараштра, где расположен Нагпур, всегда был горячей эпидемиологической точкой, с наибольшим количеством активных и подтвержденных случаев коронавируса в Индии.

На сегодня в Индии зарегистрировано более 11 млн случаев заболевания и 157 тыс. смертей.

В последние месяцы количество пациентов по всей стране резко сократилось, но шесть штатов, включая Махараштру, сообщают о новом росте случаев.

Ученые опасаются, что новые штаммы коронавируса могут стать одной из причин всплеска. Второй причиной называют несоблюдение протоколов безопасности COVID-19.

Вакцинация в Индии началась в январе. На данный момент более 20 млн человек в стране получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 119 млн человек.

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