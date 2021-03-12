В ВВС представили стратегию развития боевой авиации до 2035 года: рассматривают замену самолетов шведскими "грипенами" или американскими F-15

12 марта, 2021, 12:50

По словам командующего ВВС, за 15 лет Украина планирует получить новые многофункциональные боевые поколения 4++ и заняться перевооружением на самолеты пятого поколения

Об этом командующий ВВС Украины Сергей Дроздов рассказал во время презентации народным депутатам Видения Воздушных сил - 2035, передает " Милитаристский портал ".

В ходе презентации генерал-лейтенант Дроздов озвучил новые подробности относительно ожиданий военных летчиков, которые не фигурировали в обнародованном варианте Видения.

По словам Дроздова, Украина рассматривает шведские и американские образцы.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39, - ред.) и F-15 (вероятно, F-15EX, - ред.) в дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - отметил командующий.

Дроздов отметил, что в течение следующих десяти лет из состава ВВС вынуждены будут вывести все советские боевые самолеты.

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