В ВВС представили стратегию развития боевой авиации до 2035 года: рассматривают замену самолетов шведскими "грипенами" или американскими F-15
Об этом командующий ВВС Украины Сергей Дроздов рассказал во время презентации народным депутатам Видения Воздушных сил - 2035, передает " Милитаристский портал ".
В ходе презентации генерал-лейтенант Дроздов озвучил новые подробности относительно ожиданий военных летчиков, которые не фигурировали в обнародованном варианте Видения.
По словам Дроздова, Украина рассматривает шведские и американские образцы.
"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39, - ред.) и F-15 (вероятно, F-15EX, - ред.) в дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - отметил командующий.
Дроздов отметил, что в течение следующих десяти лет из состава ВВС вынуждены будут вывести все советские боевые самолеты.
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