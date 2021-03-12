В УАФ объяснили, почему запретили "Олимпику" играть на стадионе "Динамо" им. Лобановского

12 марта, 2021, 18:58

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко объяснил, почему "Олимпику" запретили проводить матчи УПЛ на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2/3".

В УАФ убеждены, что представители "Олимпика" не обеспечили безопасность судьям на матче против "Шахтера".

"КДК рассмотрел вопрос о безопасности на матче "Олимпик" - "Шахтер" на стадионе "Динамо" им. Лобановского. "Олимпик", как клуб хозяин, должен был обеспечить выполнение определенных регламентных норм УПЛ и УАФ. Было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа в комнату судей. Причиной этого стало несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента "Олимпика". Также была попытка попасть к судьям и после матча. Учитывая эти нарушения и их систематичность, было принято решение оштрафовать клуб на сумму 500 тыс. гривен ", - заявил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

По словам Грищенко, "Олимпику" запрещено проводить матчи на стадионе "Динамо" до конца этого сезона, а в будущем дончанам грозит снятие очков.

"Также предупредили "Олимпик", если такая ситуация повторится, то может быть применена санкция в виде снятия очков. КДК запретил играть "Олимпик" на стадионе "Динамо" до конца этого сезона. Что касается проведения на этом стадионе матчей других команд, это вопрос будет решать комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ ", - заключил Грищенко.

"Динамо" им. Лобановского является домашней ареной для "Олимпика". В феврале и марте свои матчи там также проводили "Динамо", "Колос" и "Десна". А "Шахтер" на этом стадионе проиграл "Агробизнесу" в четвертьфинале Кубка Украины.

11 марта журналист Артем Франков сообщил, что УАФ запретила проводить матчи УПЛ на столичном стадионе "Динамо" им. Лобановского.