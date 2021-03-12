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В США продолжаются учения украинских моряков на катерах "Айленд"


фото: АрміяІнформ
В городе Балтимор (США) продолжаются плановые занятия с экипажами катеров типа "Айленд", которые проходят дополнительную подготовку перед передачей украинским ВМС

Об этом сообщает Армия Информ .

Во время тренировки были привлечены спасательные плоты и костюмы в соответствии с комплектации катеров типа "Айленд". Подобные костюмы входят в стандартное оснащение катеров наряду с противопожарными костюмами и другим оборудованием, необходимым во время борьбы с возможными повреждениями корабля в боевых условиях.

Система подготовки по борьбе за живучесть корабля, которая используется в украинских ВМС, максимально подобной системы подготовки во флотах НАТО.

Недавно в открытом море провели ходовые испытания одного из патрульных катеров типа "Айленд". Во время испытаний проверяли качество работы агрегатов и механизмов катера, а также функционирования его навигационной системы. Были продемонстрированы максимальные возможности катера по маневренности и скорости, подтвержденные его ходовые качества.

Если первые два украинских экипажа уже проходят 10-недельный курс доподготовки в США, то сейчас в Украине продолжается завершающий этап подготовки перед командировкой в Балтимор третьего экипажа.

  • В этом году США передадут дополнительно еще три катера этого проекта. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины. Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении. Ожидается, что три "Айленд" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года.

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