В школах Ужгорода приостанавливают учебу в 1-4 классах из-за COVID-ситуации

12 марта, 2021, 15:07

В Ужгороде в 1-4 классах всех общеобразовательных учебных заведениях в период с 15 до 26 марта приостанавливается обучение

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

12 марта на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете приняли решение приостановить учебный процесс учащихся 1-4 классов во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта - такое решение в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.

Педагогическим советам рекомендовали изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов.

Напомним, в течение суток 11 марта было зафиксировано 12946 новых случаев коронавируса (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели по коронавирусу в регионах: в Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций. При этом по состоянию на 12 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

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