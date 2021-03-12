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Espreso.tvОбществоВ школах Ужгорода приостанавливают учебу в 1-4 классах из-за COVID-ситуации

В школах Ужгорода приостанавливают учебу в 1-4 классах из-за COVID-ситуации


фото: galka.if.ua
В Ужгороде в 1-4 классах всех общеобразовательных учебных заведениях в период с 15 до 26 марта приостанавливается обучение

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

12 марта на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете приняли решение приостановить учебный процесс учащихся 1-4 классов во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта - такое решение в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.

Педагогическим советам рекомендовали изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов.

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