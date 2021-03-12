В СБУ поступило сообщение о заминировании Голосеевского суда Киева

12 марта, 2021, 10:41

В Киеве в милицию поступило анонимное сообщение о заминировании Голосеевского районного суда

Об этом сообщают Часовые.Еспресо .

Как известно, на телефон доверия Службы безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о заминировании Голосеевского районного суда, который находится по адресу: ул. Полковника Потехина, 14а.

На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации работников и посетителей.

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