В СБУ поступило сообщение о заминировании Голосеевского суда Киева
12 марта, 2021, 10:41
В Киеве в милицию поступило анонимное сообщение о заминировании Голосеевского районного суда
Об этом сообщают Часовые.Еспресо .
Как известно, на телефон доверия Службы безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о заминировании Голосеевского районного суда, который находится по адресу: ул. Полковника Потехина, 14а.
На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации работников и посетителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти