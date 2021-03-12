В Киеве Mazda на пешеходном переходе сбила 14-летнюю девушку

12 марта, 2021, 16:01

В Днепровском районе столицы на пешеходном переходе Mazda 6 сбила девушку. На место вызвали скорую

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Днепровском районе столицы на проспекте Павла Тычины на пешеходном переходе была сбита девушка.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей, девушка 14 лет переходила дорогу и на середине пешеходного перехода ее сбила Mazda 6.

Девушка не пострадала. Однако на место вызвали скорую, чтобы засвидетельствовать ее состояние здоровья.

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