В Киеве Mazda на пешеходном переходе сбила 14-летнюю девушку
12 марта, 2021, 16:01
В Днепровском районе столицы на пешеходном переходе Mazda 6 сбила девушку. На место вызвали скорую
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Днепровском районе столицы на проспекте Павла Тычины на пешеходном переходе была сбита девушка.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей, девушка 14 лет переходила дорогу и на середине пешеходного перехода ее сбила Mazda 6.
Девушка не пострадала. Однако на место вызвали скорую, чтобы засвидетельствовать ее состояние здоровья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти