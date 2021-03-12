 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве Mazda на пешеходном переходе сбила 14-летнюю девушку

В Киеве Mazda на пешеходном переходе сбила 14-летнюю девушку

В Днепровском районе столицы на пешеходном переходе Mazda 6 сбила девушку. На место вызвали скорую

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Днепровском районе столицы на проспекте Павла Тычины на пешеходном переходе была сбита девушка.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей, девушка 14 лет переходила дорогу и на середине пешеходного перехода ее сбила Mazda 6.

Девушка не пострадала. Однако на место вызвали скорую, чтобы засвидетельствовать ее состояние здоровья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать