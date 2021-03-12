В Киеве легковушка едва не влетела в подземный переход
12 марта, 2021, 22:59
В Днепровском районе столицы легковушка едва не влетела в подземный пешеходный переход
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Предварительно, водитель такси Chevrolet Aveo не справился с управлением, автомобиль выехал на остановку общественного транспорта и, протаранив ограждение подземного пешеходного перехода, чуть ли не сьехал в переход. Тяжелые повреждения получил водитель такси, также травмы лица получила его пассажирка, которая находилась на заднем сиденье.
Предварительно, оба не воспользовались ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
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