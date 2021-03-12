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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка едва не влетела в подземный переход

В Киеве легковушка едва не влетела в подземный переход

В Днепровском районе столицы легковушка едва не влетела в подземный пешеходный переход

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Предварительно, водитель такси Chevrolet Aveo не справился с управлением, автомобиль выехал на остановку общественного транспорта и, протаранив ограждение подземного пешеходного перехода, чуть ли не сьехал в переход. Тяжелые повреждения получил водитель такси, также травмы лица получила его пассажирка, которая находилась на заднем сиденье.

Предварительно, оба не воспользовались ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

 
 
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