В Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадали семь человек

12 марта, 2021, 17:57

В Хмельницкой области в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля получили травмы семь человек

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"12 марта в 12:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге "Красилов-Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Староконстантиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легковушки Mazda CX-7" , - говорится в сообщении.