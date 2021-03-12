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В Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадали семь человек

В Хмельницкой области в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля получили травмы семь человек

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"12 марта в 12:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге "Красилов-Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Староконстантиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легковушки Mazda CX-7" , - говорится в сообщении.

Во время аварии травмы двое водителей и пять пассажиров рейсового автобуса.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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