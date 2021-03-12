В Чехии на заработках погибли двое украинцев

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на МИД, ZAXID.NET .

"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - говорится в сообщении.

ZAXID.NET сообщил, что трагедия произошла 9 марта, а погибшими оказались 30-летний и 31-летний мужчины из Турки, что на Львовщине.

Глава Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без родителей остались маленькие дети.

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