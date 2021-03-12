В Беларуси после интервью о беркутовцах на службе режима Лукашенко задержали журналиста украинского InformNapalm
Об этом говорится в заявлении сообщества журналистов-расследователей InformNapalm.
"Вероятно, задержание связано с его журналистской деятельностью. Вчера Денис давал комментарии каналу "Настоящее Время" на тему третьей части своего расследования для издания "Новы Время / Novy Čas" о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения "Беркут", которые сбежали в Беларусь и продолжают разгонять протестные акции по указанию режима Лукашенко ", - отметил основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко.
Он отметил, что задержание Дениса Ивашина работниками милиции может нести угрозу его жизни и здоровью.
Бурко отметил, что задержанный имеет статус зарубежного украинца и призвал МИД и лично министра Дмитрия Кулебу помочь освободить соотечественника.
- Напомним, 10 марта в интервью каналу "Настоящее Время" Денис Ивашин рассказал, что более 10 бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" бежали в Беларуси после событий Революции Достоинства и служат в рядах белорусского ОМОНа.
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