В Atlantic Council вспыхнул скандал из-за публикации о России

12 марта, 2021, 17:50

В Атлантическом совете - одном из крупнейших аналитических центров США - возник скандал, связанный с публикацией о России, которую разместили на официальном сайте центра двое его сотрудников

Как пишет американское издание Politico в статье "В Атлантическом совете развернулась война за Россию", "два десятка работников и сотрудников Атлантического совета выступили с заявлением, в котором осудили двух своих коллег за то, что они опубликовали на сайте аналитического центра статью, которую считают пророссийской".

Двое старших экспертов Атлантического совета Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз в пятницу опубликовали статью, в которой говорится, что "США не должны сосредотачиваться на правах человека в своих отношениях с Россией" и "демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешней политике США ", передает Politico.

По данным издания, статья Эшфорд и Берроуза побудила 22 сотрудников аналитического центра выступить во вторник с заявлением, в котором они дистанцировались от авторов, заявив, что статья "бьет мимо". Среди подписантов трое бывших послов США Джон Хербст, Александр Вершбоу и Дэниел Фрид, проработавшие в Госдепартаменте почти 40 лет.

"Их статья основывается на ошибочном предположении, что права человека и национальные интересы разделены и политика США в отношении России была и остается преимущественно связана с проблемами прав человека", - говорится в заявлении.

По предположениям одного из подписантов, на формулировку авторов статьи могла повлиять позиция одного из жертвователей Атлантического совета Чарльза Коха, который предоставил 4,5 млн долларов в течение пяти лет. Однако генеральный директор Атлантического совета Фред Кемпе опроверг эти обвинения.

Статья "вызвала много шума в этом обычно сдержанном центристской мозговом центре", отмечает Politico. "Это не отражает американских интересов", - сказал изданию один из подписантов.

Исполнительный вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон, хотя и не подписал заявление, но отметил, что он лично не согласен с Эшфорд и Берроузом и "твердо уверен, что права человека являются неотъемлемой частью интересов национальной безопасности США". В то же время отметил, что "уважает их право выражать свои аргументы".

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