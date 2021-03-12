Укрзализныця запустит первый поезд City Express в Киеве в направлении Бучи

12 марта, 2021, 14:53

Укрзализныця 15 марта запустит модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Святошин - Буча

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, 15 марта руководство регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Укрзализныци, глава Киевской облгосадминистрации, мэры городов Ирпень и Буча, а также поселковый голова Коцюбинского подпишут меморандум для запуска челночного движения по маршруту Святошин - Буча.

Отмечается, что первый поезд отправится со станции Святошин в 5:54 и прибудет на станцию Буча в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении от станции Буча в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

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