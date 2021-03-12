Укрзализныця предложит единый логистический тариф в апреле

12 марта, 2021, 10:47

Укрзализныця планирует предложить рынку единый тариф на доставку грузов в апреле 2021 года

Об этом председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" .

"В апреле мы планируем предложить рынку единый логистический тариф, поскольку тариф на перевозку состоит из двух составляющих: регулируемых государством (это доступ на пути и тяга) и нерегулируемых (стоимость вагона)", - сказал Жмак.

Он также подчеркнул, что Укрзализныця не хочет оставаться для рынка "вагонной компанией".

"Мы никому не предлагаем вагоны, мы предлагаем комплексную услугу по перевозке грузов. Кто не доволен подходом? Тот, кто в свое время накупил по дешевке старых вагонов, пользуясь тем, что они в соседних странах попали под ограничения продления сроков их эксплуатации, и таким образом создал на украинском рынке профицит вагонов ", - отметил Жмак.

Кроме того, он отметил, что до недавнего времени на рынке было очень много вагонов Укрзализныци, которые были сданы в аренду экспедиторам по невыгодной для компании цене, однако рынку грузоотправителей эти вагоны предлагались в разы дороже.

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