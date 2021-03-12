 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУ берегов Бенина пираты атаковали танкер с украинцами на борту: 15 моряков попали в плен

У берегов Бенина пираты атаковали танкер с украинцами на борту: 15 моряков попали в плен


фото: splash247
Пираты взяли в плен 15 членов экипажа танкера Davide B у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Среди похищенных могут быть граждане Украины

Как сообщает Splash247, девять вооруженных лиц поднялись на борт танкера и похитили 15 членов экипажа в четверг, 11 марта. Всего на борту находился 21 моряк из Украины, Румынии и Филиппин.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, шесть членов экипажа остались на борту. Их жизни ничего не угрожает. Есть ли среди заложников украинские моряки, пока неизвестно.

Судно, принадлежащее нидерландской компании De Poli Shipmanagement, шло под флагом Мальты. Танкер перевозил химические вещества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать