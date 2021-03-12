У берегов Бенина пираты атаковали танкер с украинцами на борту: 15 моряков попали в плен

12 марта, 2021, 11:37

Пираты взяли в плен 15 членов экипажа танкера Davide B у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Среди похищенных могут быть граждане Украины

Как сообщает Splash247, девять вооруженных лиц поднялись на борт танкера и похитили 15 членов экипажа в четверг, 11 марта. Всего на борту находился 21 моряк из Украины, Румынии и Филиппин.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, шесть членов экипажа остались на борту. Их жизни ничего не угрожает. Есть ли среди заложников украинские моряки, пока неизвестно.

Судно, принадлежащее нидерландской компании De Poli Shipmanagement, шло под флагом Мальты. Танкер перевозил химические вещества.

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