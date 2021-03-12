Татаров повторно обратился в суд с ходатайством об отмене подозрения, - ЦПК

12 марта, 2021, 14:50

В Центре противодействия коррупции заявили, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров снова обратился с ходатайством об отмене ему подозрения в суд

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Центра противодействия коррупции, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством об отмене подозрения.

"Это при том, что даже максимально одиозный судья Бугиль на прошлой неделе и тот отказался это делать, отметив, что подозрение законно. Но на этот раз все иначе. Новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека ", - говорится в сообщении.

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По мнению ЦПК, если судья Аббасова не объявит себе самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться от подозрения через "свою" судью и закрыть дело".

"И все это делает Татаров тогда, когда сроки по делу истекли. Производство и так фактически слито, но ему этого пока не хватает. Значит он все еще продолжает бояться, что дело может попасть в Антикорсуд", - говорится в сообщении.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглаве Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю руководителя ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.

21 декабря заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.

Впоследствии НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили , что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.

12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовное правонарушение".

1 марта истекают сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Шевченковский суд отказал в продлении сроков расследования , поэтому дело закроют, если до конца суток не будет вручен обвинительный акт.

Впоследствии Офис генпрокурора Украины подал апелляционные жалобы на решение Шевченковского районного суда Киева об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении расследования дела, где фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

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