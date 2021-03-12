Судьи КСУ назначают вне конкурса в помощники родственников своих коллег, - "Схемы"

12 марта, 2021, 12:43

Журналисты программы "Схемы" заявляют, что судьи Конституционного суда назначили вне конкурса своими помощниками и научными консультантами жен и родственников других действующих или бывших судей КСУ

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" .

Как отмечается в расследовании, у судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина, которая является дочерью действующего судьи КСУ Александра Касминина.

По информации Конституционного суда, в 2020 году ей было начислено в среднем до 400 тыс. заработной платы.

Также, в течение 2019-2020 годов Касминину дважды отмечали благодарностью и грамотой председателя КСУ.

Отец Касмининой заявил в комментарии "Схемам", что его дочь стала помощницей судьи Литвинова "в соответствии с законом о Конституционном суде".

В свою очередь у самого судьи Касминина помощницей работает Ольга Шаптала, которая является невесткой бывшего главы Конституционного суда Украины Натальи Шапталы. Сейчас Шаптала находится в отпуске по уходу за ребенком.

Журналисты отмечают, что у судьи Виктора Кривенко работает помощницей Тамара Федоренко, которая является женой экс-судьи Конституционного суда Михаила Гультая.

Так, в прошлом году, по данным КСУ, ей было начислено всего около 450 тыс. грн заработной платы. Федоренко также была отмечена грамотой председателя КСУ.

"Помощники у судей назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи. Это непотизм, кумовство или судейские традиции в Украине?" - спрашивает автор расследования.

Также журналисты обратились ко всем судьям за комментариями.

Так, судья Литвинов в ответ на вопрос о том, по какому принципу была назначена на должность его помощницы дочь другого судьи Конституционного суда Александра Касминина и просил ли его коллега содействие в этом назначении, заявил, что "пока воздержится от каких-либо комментариев и ответов ".

В свою очередь экс-председатель КСУ Станислав Шевчук отметил, что считает подобные назначения непотизмом: "Это непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия - это не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий. КСУ - это серьезное государственное учреждение".

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