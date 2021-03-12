Степанов: Львовщина приближается к красной зоне карантина

12 марта, 2021, 20:10

Из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненности COVID-больниц Львовская область приближается к красной карантинной зоне

Об этом сказал на брифинге во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ .

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню эпидопасности. Я считаю, что можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры", - сказал Степанов.

Также он добавил, что разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, ведь 48% людей, страдающих коронавирусом, это жители Львова.