Степанов: Львовщина приближается к красной зоне карантина
Об этом сказал на брифинге во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ .
"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню эпидопасности. Я считаю, что можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры", - сказал Степанов.
Также он добавил, что разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, ведь 48% людей, страдающих коронавирусом, это жители Львова.
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