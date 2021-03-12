Шведская принцесса и принц заболели коронавирусом
Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа .
Отмечается, что супруги изолировались в среду после того, как выявили похожие на грипп симптомы.
"Они оба имеют мягкие симптомы, похожие на грипп, но чувствуют себя при действующих обстоятельствах хорошо", - рассказала менеджер по вопросам информирования королевского двора Маргарета Соргрен.
Двое детей королевской четы также на карантине дома.
С начала пандемии в Швеции с населением в 10 млн человек было выявлено более 700 000 случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 13 111 смертей от недуга.
Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 119 млн человек.
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