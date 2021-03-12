Россияне в зоне ООС применили гранатометы и стрелковое оружие: ранен украинский военнослужащий
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Пищевик оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.
Неподалеку от Новозвановки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние здоровья бойца удовлетворительное, он госпитализирован.
Украинские военные ответили на обстрел оккупантов.
В штабе ООС отметили, что целью действий оккупантов было провоцирование ВСУ на открывание ответного огня для дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.
"Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка, Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК отмечает, что ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств ", - добавили в штабе ООС.
С начала суток, 12 марта, по состоянию на 7:00 оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня - вблизи населенного пункта Пески открывали огонь из стрелкового оружия.
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