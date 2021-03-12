"Украина дает сдачи": Зеленский прокомментировал последние решения СНБО

12 марта, 2021, 21:08

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

"Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем мифическим, что из легенд о цветок папоротника. пока мы с вами верили, что справедливость есть и безуспешно пытались ее найти - некоторые присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, КСУ. Одним словом - все, что плохо лежит ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что восстановление справедливости в Украине было одной из его ключевых обещаний.

"Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше", - сказал Зеленский.

Напомним, что СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение .

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации начнет работать с 16 марта.

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