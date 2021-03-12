"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: Новый мирный план Банковой по Донбассу
12 марта, 2021, 18:06
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в том числе новый "мирный план Банковой" по Донбассу и поможет ли он Украине вернуть оккупированные территории
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Роксолана Пидласа, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Дмитрий Лубинец, народный депутат, группа "За будущее"
- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"
- Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)
- Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
- Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Facebook .
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