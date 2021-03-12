"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: Новый мирный план Банковой по Донбассу

12 марта, 2021, 18:06

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в том числе новый "мирный план Банковой" по Донбассу и поможет ли он Украине вернуть оккупированные территории

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Роксолана Пидласа, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Дмитрий Лубинец, народный депутат, группа "За будущее"

Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Facebook .