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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: Новый мирный план Банковой по Донбассу

"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: Новый мирный план Банковой по Донбассу

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в том числе новый "мирный план Банковой" по Донбассу и поможет ли он Украине вернуть оккупированные территории

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Роксолана Пидласа, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Дмитрий Лубинец, народный депутат, группа "За будущее"
  • Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"
  • Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)
  • Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
  • Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Facebook .

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