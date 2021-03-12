"План по Донбассу" без утверждения РФ только предложение, - Кравчук

12 марта, 2021, 14:28

Мирный план по Донбассу является лишь предложением, ведь Российская Федерация не утвердила его, считает Леонид Кравчук

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью 5-му каналу, передает РБК-Украина .

Он отметил, что соответствующие предложения были направлены в Россию для утверждения.

"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией , а с Россией ", - отметил Кравчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb