"План по Донбассу" без утверждения РФ только предложение, - Кравчук
12 марта, 2021, 14:28
Мирный план по Донбассу является лишь предложением, ведь Российская Федерация не утвердила его, считает Леонид Кравчук
Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью 5-му каналу, передает РБК-Украина .
Он отметил, что соответствующие предложения были направлены в Россию для утверждения.
"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией , а с Россией ", - отметил Кравчук.
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