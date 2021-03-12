"Группы смерти": киберполиция сообщила о задержании двух несовершеннолетних кураторов

12 марта, 2021, 10:35

Департамент киберполиции за последние месяцы задержал двух кураторов так называемых групп смерти. Ими оказались подростки 13 и 15 лет

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, сообщает Укринформ .

"Что касается кураторов " суицидальных групп ", то хотел отметить, что киберполицией только в этом году задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Но что касается именно так называемого последнего задания, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти " , - подчеркнул он.

По словам Сочки, психологический портрет этих так называемых кураторов - это дети с психологическими расстройствами.

"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и, по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сказал он.

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