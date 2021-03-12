"Группы смерти": киберполиция сообщила о задержании двух несовершеннолетних кураторов
Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, сообщает Укринформ .
"Что касается кураторов " суицидальных групп ", то хотел отметить, что киберполицией только в этом году задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Но что касается именно так называемого последнего задания, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти " , - подчеркнул он.
По словам Сочки, психологический портрет этих так называемых кураторов - это дети с психологическими расстройствами.
"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и, по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сказал он.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть .
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка .
- 15 февраля, в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.
- В Дарницком районе Киева из общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка, она погибла на месте.
- В свою очередь 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла.
- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверина". В свою очередь уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверином".
- Восьмиклассницы из Умани 17 февраля отравились не в связи с челленджем, а "чтобы привлечь внимание", считают в полиции.
- Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в больницу с отравлением таблетками.
- В Ривном 11-летняя девочка выпила 40 таблеток парацетамола, пока она в реанимации.
- Также в Украине предлагают создать в киберполиции отдельное подразделение для отслеживания угроз для детей в Интернете.
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