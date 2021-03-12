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Espreso.tvСпорт"Барселона" решила перехватить у "Баварии" нового тренера

"Барселона" решила перехватить у "Баварии" нового тренера


фото: Getty Images
Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хотел бы видеть тренером клуба Юлиана Нагельсманна

Об этом сообщает Cadena SER .

По информации источника, Лапорта уважает нынешнего тренера "Барселоны" Рональда Кумана, но готов разорвать контракт с голландцем, если команда не выиграет чемпионат Испании.

Жоану Лапорте симпатизирует главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн. Если Куман уйдет, то именно немец будет главным претендентом на должность в "Барселоне".

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от мадридского "Атлетико" на 6 очков.

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