"Барселона" решила перехватить у "Баварии" нового тренера

12 марта, 2021, 13:13

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хотел бы видеть тренером клуба Юлиана Нагельсманна

Об этом сообщает Cadena SER .

По информации источника, Лапорта уважает нынешнего тренера "Барселоны" Рональда Кумана, но готов разорвать контракт с голландцем, если команда не выиграет чемпионат Испании.

Жоану Лапорте симпатизирует главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн. Если Куман уйдет, то именно немец будет главным претендентом на должность в "Барселоне".

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от мадридского "Атлетико" на 6 очков.

Напомним, 10 марта главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси с оптимизмом смотрит на перспективы команды, но пока не решил, останется ли в каталонском клубе .

11 марта сообщалось, что в летнее трансферное окно в "Барселоне" устроят масштабную перестройку состава .

11 марта стало известно, что главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может возглавить мюнхенскую "Баварию"

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