Пью 4-6 литров пива в день и не тренируюсь: Фьюри заявил, что больше не готовится к бою против Джошуа

12 марта, 2021, 18:36

Тайсон Фьюри заявил, что прекратил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Фьюри, он каждый день пьет пиво и почти не питается.

"Сейчас я прекратил тренировки, я в отпуске. Я каждый день пью 4-6 литров пива. Но я почти не ем, потому что получаю калории из алкоголя. Я тренировался и тренировался, но без особого прогресса, так что теперь я бездельничаю" , - сказал Фьюри.

Фьюри подчеркнул, что приостановил подготовку к бою, потому что контракт на поединок еще не подписан.

"Пока у меня не будет даты боя и очень много денег в моем кармане, поединка не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в конце концов случится? Да, это должно произойти. Но я не собираюсь задерживать дыхание из-за этого", - заключил британец.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

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