Присутствие представителя США в формате Нормандии заставит Россию идти на уступки, - Кравчук
Об этом первый президент Украины, лидер Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .
Кравчук заявил, что США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия.
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"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится. А (США - ред.) единственная страна в мире, с которой она будет считаться ... И Байден говорил, что не позволит России нарушать нормы международного права по отношению к Украине. Таким образом, присутствие там США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и силы", - отметил он.
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Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.
- Вопрос привлечения США к нормандскому формату уже не впервые поднимается украинскими политиками. Однако, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, все упирается в позицию России, поскольку расширение действующего формата требует согласия всех сторон переговоров. Сейчас сторонами "Нормандии" является Украина, Германия, Франция и Россия.
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