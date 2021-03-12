Пожар в киевском доме престарелых: КГГА сообщила о выявленных в феврале десятках нарушений

12 марта, 2021, 13:53

В частном пансионате для пожилых людей "Серебряный век. Элит", где произошло возгорание, обнаружили 42 нарушения правил пожарной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В заведении проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, относительно которых составлен соответствующий акт. Владельцу дан срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании для пожилых людей. Пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

По факту сегодняшнего пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный вред в крупном размере".

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