Пожар в киевском доме престарелых: КГГА сообщила о выявленных в феврале десятках нарушений
12 марта, 2021, 13:53
В частном пансионате для пожилых людей "Серебряный век. Элит", где произошло возгорание, обнаружили 42 нарушения правил пожарной безопасности
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В заведении проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, относительно которых составлен соответствующий акт. Владельцу дан срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании для пожилых людей. Пожар ликвидирован. Никто не пострадал.
- По факту сегодняшнего пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный вред в крупном размере".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти