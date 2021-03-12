 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПорошенко поддерживает государственный проект мемориала "Бабьего Яра"

Порошенко поддерживает государственный проект мемориала "Бабьего Яра"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддерживает государственный проект мемориала "Бабий Яр" и "категорически против" любых проектов, которые продвигают "люди, приближенные к Путину"

Об этом сообщила пресс-служба предыдущего президента Украины в ответ на запрос Радио Свобода в письме за подписью Сергея Тарана, заместителя главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского городского совета, члена Президиума центрального совета партии "Европейская солидарность".

"Петр Порошенко , и партия "Европейская солидарность" категорически против попыток представителей страны-агрессора создать мемориальный комплекс, который может быть использован для дискредитации украинского государства и украинцев", - говорится в ответе пресс-службы Порошенко.

"Европейская солидарность" поддерживает ведущих общественных деятелей, в том числе Инициативную группу "Первое декабря", в их обращении к государству с просьбой поддержать государственный проект мемориала "Бабий Яр", ибо "в трактовке исторических событий нет места пропаганде и манипуляциям".

"Мы считаем, что память о трагедии Бабьего Яра - залог того, что подобные преступления никогда не повторятся. И поэтому вместо инициатив российских олигархов важно поддерживать развитие и расширение Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр и украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. О нашей истории мы должны узнавать сами, а не от историков и политиков "из-за поребрика", - говорится в письме пресс-службы Порошенко.

В обращении в поддержку Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которое он помещает на своем сайте, говорится, что президент Петр Порошенко в 2016 году "официально лично инициировал его основание".

Между тем пресс-служба Порошенко говорит, что во времена своего президентства Петр Порошенко встречался с различными группами, у которых было разное видение мемориала "Бабий Яр".

"Он выслушал все стороны, но его позиция оставалась неизменной - наша история, которая является частью всемирной истории, в частности относительно трагических событий в Бабьем Яру, должна базироваться на украинском видении. Эта позиция была тогда и остается сейчас", - говорится в письме пресс-службы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать