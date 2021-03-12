Порошенко поддерживает государственный проект мемориала "Бабьего Яра"

12 марта, 2021, 20:39

Об этом сообщила пресс-служба предыдущего президента Украины в ответ на запрос Радио Свобода в письме за подписью Сергея Тарана, заместителя главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского городского совета, члена Президиума центрального совета партии "Европейская солидарность".

"Петр Порошенко , и партия "Европейская солидарность" категорически против попыток представителей страны-агрессора создать мемориальный комплекс, который может быть использован для дискредитации украинского государства и украинцев", - говорится в ответе пресс-службы Порошенко.

"Европейская солидарность" поддерживает ведущих общественных деятелей, в том числе Инициативную группу "Первое декабря", в их обращении к государству с просьбой поддержать государственный проект мемориала "Бабий Яр", ибо "в трактовке исторических событий нет места пропаганде и манипуляциям".

"Мы считаем, что память о трагедии Бабьего Яра - залог того, что подобные преступления никогда не повторятся. И поэтому вместо инициатив российских олигархов важно поддерживать развитие и расширение Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр и украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. О нашей истории мы должны узнавать сами, а не от историков и политиков "из-за поребрика", - говорится в письме пресс-службы Порошенко.

В обращении в поддержку Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которое он помещает на своем сайте, говорится, что президент Петр Порошенко в 2016 году "официально лично инициировал его основание".

Между тем пресс-служба Порошенко говорит, что во времена своего президентства Петр Порошенко встречался с различными группами, у которых было разное видение мемориала "Бабий Яр".

"Он выслушал все стороны, но его позиция оставалась неизменной - наша история, которая является частью всемирной истории, в частности относительно трагических событий в Бабьем Яру, должна базироваться на украинском видении. Эта позиция была тогда и остается сейчас", - говорится в письме пресс-службы.

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