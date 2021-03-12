Подарю незабываемый вечер: Редкач рассказал, каким будет его следующий бой
Об этом сообщает The Ring .
По словам Редкача, он планирует подарить фанатам незабываемый вечер.
"Здесь совсем другой тип фанатов. Я планирую подарить им незабываемый вечер. Triller поменял правила игры, и я сделаю то же, чтобы помочь продвинуться этой платформе. Я настроен иначе, чем другие боксеры. Я отказываюсь принимать что-либо, кроме победы. Я не остановлюсь, пока не выиграю, ничто не помешает мне. Мое мышление отличается от других ", - сказал Иван Редкач.
Поединок Редкач - Прогрейс состоится 17 апреля в американской Атланте. Бой украинца пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.
Реджис Прогрейс провел свой последний бой в октябре 2020 года, тогда американец нокаутировал Хуана Эральдеса в 3-м раунде.
В января 2020 года Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии единогласным решением судей.
- Напомним, 3 февраля Иван Редкач заявил, что его конфликт с Василием Ломаченко начался с недоразумения в социальных сетях .
- 11 марта стало известно, что Редкач проведет бой против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.
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