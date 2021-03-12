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Espreso.tvОбществоПо решению суда Микитась покинул СИЗО

По решению суда Микитась покинул СИЗО


фото: insider
Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю

Об этом сообщил его адвокат Артур Габриелян в Facebook.

"Справедливость восторжествовала. Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой", - написал адвокат.

Еще один адвокат подозреваемого Евгений Грушовец рассказал, как изменили меру пресечения.

"Мера пресечения изменена на ночной домашний арест", - сказал он.

Отметим, арестовали экс-нардепа-застройщика без права внесения залога.

В прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.

В то же время в НАБУ и САП убеждены, что это дело на экс-нардепа открыли из-за свидетельства его на заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

 

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