По решению суда Микитась покинул СИЗО
Об этом сообщил его адвокат Артур Габриелян в Facebook.
"Справедливость восторжествовала. Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой", - написал адвокат.
Еще один адвокат подозреваемого Евгений Грушовец рассказал, как изменили меру пресечения.
"Мера пресечения изменена на ночной домашний арест", - сказал он.
Отметим, арестовали экс-нардепа-застройщика без права внесения залога.
В прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.
В то же время в НАБУ и САП убеждены, что это дело на экс-нардепа открыли из-за свидетельства его на заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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