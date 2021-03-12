Первая частная компания получила лицензию на производство спирта в Украине
12 марта, 2021, 15:22
Компания Nemiroff первой получила лицензию на производство спирта в Украине
Об этом пресс-служба компании Nemiroff сообщила в Facebook.
"Еще одна радостная новость - Nemiroff получила лицензию на изготовление спирта! И снова наша компания - первая в Украине", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания активно проводит восстановительные работы и скоро запустит собственное производство спирта на Немировском спиртзаводе. Получение лицензнии завершает юридический этап его приватизации, начатый в ноябре 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти