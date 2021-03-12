Первая частная компания получила лицензию на производство спирта в Украине

12 марта, 2021, 15:22

Компания Nemiroff первой получила лицензию на производство спирта в Украине

Об этом пресс-служба компании Nemiroff сообщила в Facebook.

"Еще одна радостная новость - Nemiroff получила лицензию на изготовление спирта! И снова наша компания - первая в Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания активно проводит восстановительные работы и скоро запустит собственное производство спирта на Немировском спиртзаводе. Получение лицензнии завершает юридический этап его приватизации, начатый в ноябре 2020 года.

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