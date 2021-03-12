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Перевод книги Вьятровича о польско-украинской войне выдали в Канаде

Английский перевод известной работы историка Владимира Вятровича о польско-украинском противостоянии 1940-х годов вышел в издательстве в Торонто

Об этом говорится в пресс-релизе, что в распоряжении Эспрессо.

"Вторая польско-украинская война. 1942 - 1947" впервые была издана в 2011 году издательством Киево-Могилянской академии. Опираясь на уникальные источники советских, немецких, польских и архивов ОУН, Владимир Вятрович рассказал о недавно малоизученных исторических событиях вооруженного конфликта между поляками и украинцами, разразившихся в 1942 году на Холмщине, в частности о его причинах, ходе и последствии. Автор уделил немало внимания влиянию политических процессов на ход военных действий, попыткам налаживания сотрудничества между представителями двух сторон во время и после Второй мировой войны, а также - роли и месту этой войны в памяти обоих народов.

Англоязычная версия книги историка вышла под названием "The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947" ( "Гордиев узел. Вторая польско-украинская война 1942-1947") в канадском издательстве "Horner Press".

Ранее книгу "Вторая польско-украинская война. 1942 - 1947" перевели и издали в Польше (Варшава, Management Academy Group, 2013). Впоследствии в Украине вышел научно-популярный и дополненный вариант этой работы "За кулисами "Волыни-43". Неизвестная польско-украинская война" (Харьков, КСД, 2016)

"То, что я называю "Вторая украинская-польская война", - говорит Вятрович, - это последний аккорд в противостоянии между украинским и поляками, по истечении которого были устоявшиеся современные границы. Почему война? Никто из сторон, кто были субъектами конфликта, не объявлял войны. Но в истории, в том числе XX века, есть десятки "необъявленных" войн. Тем не менее, они были войнами. Главными субъектами этой войны были вооруженные силы обеих сторон - УПА и АК. Они имели свои политические организации, проводили даже фронтовые бои, наконец, признавали друг друга воюющими сторонами на переговорах 1942-1945 годов ".

"Вятрович прав, когда утверждает, что лучше всего рассматривать конфликты между поляками и украинцами во время и после Второй мировой войны не как отдельные вырванные из контекста случаи, а как целостное, - говорит американский историк профессор Александр Мотыль, - Вятрович предполагает , что насилие было результатом противоречивых сил ".

Сообщается, что скоро англоязычное издание будет доступно для приобретения на платформе Amazon.

Справка

Владимир Вятрович - историк, кандидат исторических наук, исследователь истории украинского освободительного движения. В 2008-2010 годах в должности директора Архива Службы безопасности Украины рассекретил ранее тайные архивы КГБ и организовал открытый доступ к ним. В 2010 -2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. В 2014 - 2019 годах председатель Украинского института национальной памяти. Возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения - неправительственной исследовательской организации (2008-2014). Руководил научным центром в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (2011-2015). Член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Сейчас народный депутат Украины.

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